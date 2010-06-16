Суд отменил передачу коммерсантам объекта минздрава на ЮБК
16:52, 16 июня 2010Крым
0 0
Нарушены нормы права
Высший хозяйственный суд Украины отменил решения судов, прекративших право собственности министерства здравоохранения на рекреационный комплекс на Южном берегу Крыма и закрепивших объект за коммерческой структурой, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.
Кассационная инстанция подтвердила, что решения в пользу арендатора - коммерческой фирмы - приняты с нарушением норм права.
Суд направил дело об объекте в Алупке на новое рассмотрение.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter