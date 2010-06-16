Суд отменил передачу коммерсантам объекта минздрава на ЮБК

Высший хозяйственный суд Украины отменил решения судов, прекративших право собственности министерства здравоохранения на рекреационный комплекс на Южном берегу Крыма и закрепивших объект за коммерческой структурой, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

Кассационная инстанция подтвердила, что решения в пользу арендатора - коммерческой фирмы - приняты с нарушением норм права.

Суд направил дело об объекте в Алупке на новое рассмотрение.