Законен ли русский в кинотеатрах?

Верховный совет Крыма просит Конституционный суд Украины разъяснить, разрешает ли закон о кинематографии показывать в украинских кинотеатрах фильмы не только на государственном языке, но и на языках национальных меньшинств.

За утверждение обращения в КСУ проголосовали 87 из 94 депутатов, присутствовавших в зале заседаний крымского парламента в среду.

Согласно закону "О кинематографии", иностранные фильмы перед распространением в Украине в обязательном порядке должны быть дублированы или озвучены либо субтитрованы государственным языком, они также могут быть дублированы или озвучены языками нацменьшинств, говорится в представлении.

В решении КСУ 2007 года по делу о конституционном представлении 60 народных депутатов об официальном толковании положений закона отмечено, что "иностранные фильмы перед распространением в Украине в обязательном порядке должны быть дублированы или озвучены либо субтитрованы на государственном языке". При этом суд не поясняет положение закона о том, что фильмы "также могут быть дублированы или озвучены либо субтитрованы языками национальных меньшинств".

"Существует практическая необходимость в выяснении и официальной интерпретации положений части второй статьи 14 Закона Украины "О кинематографии" в аспекте того, что иностранные фильмы перед распространением в Украине также могут быть дублированы или озвучены либо субтитрованы языками национальных меньшинств", - говорится в представлении парламента Крыма.

Депутаты напоминают, что по Конституции Крыма в автономии наряду с государственным украинским языком обеспечивается функционирование, развитие, использование и защита русского, крымскотатарского и языков других национальностей.