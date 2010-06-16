Матрос спас тонувшего мальчика
10:17, 16 июня 2010Крым
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Ребенок в реанимации
Матрос спас семилетнего мальчика, который тонул в Черном море в Судаке. Ребенок доставлен в реанимацию, медики оценивают его состояние как крайне тяжелое, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Инцидент произошел днем 15 июня.
Мальчик, который пришел на пляж с матерью, купался без ее присмотра. Увидев, что сын оказался на дне моря, женщина начала звать на помощь. На крик прибежал матрос-спасатель. Когда мальчика достали из воды, он не подавал признаков жизни.
«Матрос оказал первую медицинскую помощь, привел ребенка в чувство и вызвал «скорую помощь». Мальчик находится в больнице в крайне тяжелом состоянии», - говорится в пресс-релизе.
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