Лето будет аномально жарким

Умеренно теплая погода установится в Украине в ближайшие два дня, однако в июле-августе температура воздуха будет выше средних показателей, фиксируемых с начала метереологических наблюдений, сообщил начальник украинского гидрометцентра Николай КУЛЬБИДА на пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

По его словам, в конце первой - начале второй декады июня в Украине наблюдалась нетипично жаркая погода, был превышен ряд температурных рекордов. Пик жары пришелся на 11 и 12 июня, когда, например, в Киеве был установлен новый рекорд - +36 градусов против +35 градусов, максимально фиксируемых ранее.

КУЛЬБИДА заявил, что такие погодные условия обусловлены прежде всего нарастающими тенденциями глобального потепления. За последние 20 лет в Украине средняя температура летом выросла на 1,3-1,7 градуса по Цельсию, а зимняя - на 2-2,5 С.

Начальник гидрометцентра отметил, что в ближайшие дни на территории Украины установится умеренно теплая погода, что связано с перемещением жарких воздушных масс на Кавказ и Нижнее Поволжье. Такая погода сохранится до конца июня. При этом с 18 июня в южных и восточных регионах прогнозируется преимущественно дождливая погода, что благоприятно отразится на вегетации сельскохозяйственных культур в этих традиционно засушливых районах.

КУЛЬБИДА сообщил, что наиболее оптимальным временем отдыха в Карпатах будут июль и август, поскольку во второй половине июня регион ожидают частые дожди. Учитывая летнюю интенсивность ультрафиолетового излучения в прибрежных зонах, оптимальным временем отдыха на морских курортах Украины будет вторая половина августа - начало сентября.