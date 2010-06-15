Коммунисты и регионалы побили горшки

Крымские коммунисты обращаются к Верховному совету автономии c призывом отправить в отставку председателя правительства республики Василия ДЖАРТЫ.

Коммунисты заявляют, что ДЖАРТЫ «самолично, без предъявления претензий» требует от парламента Крыма уволить трех их представителей в Совете министров Крыма - вице-премьера Юрия КОРНИЛОВА, министра по делам семьи и молодежи Татьяну ЕЖОВУ и министра образования Валерия ЛАВРОВА.

Активисты КПУ называют это «местью коммунистам за нежелание участвовать в коррупционных схемах разворовывания богатств Крыма».

В сообщении крымского рескома Компартии говорится, что руководитель фракции «Коммунисты» в ВС Крыма Вячеслав ЗАХАРОВ внес на рассмотрение парламента автономии проект, в котором требует немедленно освободить ДЖАРТЫ.

Ранее во вторник ДЖАРТЫ в интервью журналистам заявил, что коммунисты не вошли в новую коалицию в крымском парламенте, поэтому их «представительство во власти ставится под вопрос».

«Хотя я бы подходил к этому вопросу не по политическим убеждениям, а по профессионализму», - сказал крымский премьер.

ДЖАРТЫ заявил, что некоторые коммунисты в правительстве «вполне соответствуют сегодня требованиям работы» Совмина.

Член Партии регионов ДЖАРТЫ руководит Совмином с середины марта этого года.

Новая коалиция в ВС Крыма создана в конце мая для реализации программы президента Виктора ЯНУКОВИЧА «Украина для людей». В нее вошли 76 из 100 депутатов - представители фракций «Блока "За Януковича"», «Крым», «Союз», «Блок Витренко «Народная оппозиция», «Солидарность» и депутатской группы «Русское единство». Не подписали соглашение о создании коалиции депутаты из фракций БЮТ, «Курултай-Рух» и «Коммунисты».