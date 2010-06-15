Крым намерен собрать 1,7 миллионов тонн зерна

Аграрии Крыма приступают к уборке ранних зерновых культур урожая 2010 года, планируется собрать более 1,6 млн. тонн. зерна, сообщил заместитель министра аграрной политики автономии Николай ПОЛЮШКИН.

«Урожай прогнозируется в пределах 24-24,4 центнера с гектара, в том числе: озимые - 25 -25,5, яровые зерновые - до 19 центнера с гектара. Ожидаем валовой сбор в пределах 1,6-1,66 миллиона тонн», - сказал замминистра на заседании крымского правительства в Симферополе.

Премьер Крыма Василий ДЖАРТЫ заявил, что для автономии «стыдно» собирать 24 ц/га.

«Мы должны выходить, минимум, на 30 центнеров с гектара», - сказал ДЖАРТЫ, призвав МинАПК автономии разработать комплекс мероприятий, который позволил бы в следующем году увеличить количество и улучшить качество ранних зерновых.

Автономная республика привлекла 919 комбайнов из других регионов Украины к уборке-2010.

«В Крыму всего лишь 1522 единицы зерноуборочных комбайнов. Большинство их них изношены, поэтому убрать собственной техникой ранние зерновые мы не можем», - пояснил ПОЛЮШКИН.

Под урожай нынешнего года в Крыму посеяно 689 тыс. га озимых и ранних яровых культур, говорится в постановлении Совета министров автономии.