Крымские татары призывают Совбез ООН решить конфликт в Киргизии

Крымскотатарский меджлис призывает Совет безопасности Организации объединенных наций применить "адекватные меры" для прекращения межнационального конфликта на юге Киргизии.

Столкновения между киргизами и узбеками начались в ночь на 11 июня в городе Ош, затем перекинулись на соседнюю Джалал-Абадскую область. Стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта и применении насилия. Число жертв столкновений возросло до 170 человек.

"Гуманитарная катастрофа, разразившаяся в Республике Кыргызстан, не может оставить безучастным международное сообщество и всех людей доброй воли, независимо от страны их проживания. Промедление с принятием решительных мер по пресечению насилия по отношению к мирному населению, приводит к новым жертвам. В ситуации, когда дорог каждый час, международное сообщество, прежде всего Совет безопасности ООН, обязано найти адекватные меры, направленные на прекращение кровопролития и установление гражданского мира", - говорится в заявлении меджлиса, текст которого распространила его пресс-служба.

Крымские татары просят стороны, вовлеченные в противостояние, отказаться от применения насилия и приступить к разрешению конфликта мирным путем.

Меджлис выражает соболезнования близким погибших во время столкновений.