Крым создаст реестр самозахватов

Крымские власти намерены создать реестр самовольно занятых в регионе земельных участков, заявил председатель Совета министров автономии Василий ДЖАРТЫ.

«Я подготовил распоряжение, будут созданы рабочие группы при Совете министров Крыма, в районных администрациях и райсоветах. Мы хотим разобраться по каждому участку - все-таки это люди, которым необходим земельный участок, или все-таки люди занимаются бизнесом», - сказал крымский премьер журналистам в Симферополе.

Чиновники собираются привлечь к работе представителей крымскотатарской общины - меджлиса.

Руководитель правительства Крыма напомнил, что президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поставил перед властями автономии задачу решить проблемы крымских татар.

По официальным данным, в Крыму самовольно занято около 1,3 тыс. гектаров земли.