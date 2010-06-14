Туристы должны платить за вход на пляж, крымчане нет - спикер Крыма

Туристы должны платить за вход на крымские пляжи, а жители Крыма - нет, считает председатель Верховного совета автономии Владимир Константинов.

"Объективных причин, по которым приезжие отдыхающие не должны оставлять деньги в Крыму, в том числе и при оплате входа на пляж, нет. Другое дело, что для крымчан в данном случае должно быть сделано исключение. Есть души, туалеты и прочие удобства. Для местных жителей при входе на такие пляжи не должно быть никаких проблем - показал паспорт и иди купайся", - пояснила позицию спикера его пресс-секретарь Алла Горева.

Вместе с тем, считает Константинов, за дополнительные услуги на пляжах должны платить все.

"Они в качестве бонуса с неба не свалятся. Все бесплатное всегда заканчивается хаосом и грязью. Другое дело - уровень цен. Как раз тут не должен быть тот случай, когда люди решают, что нужно разбогатеть один раз, быстро и на всю жизнь", - сказал спикер.