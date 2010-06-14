Работникам керченского порта шьют дело
13:59, 14 июня 2010Крым
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Ключевые слова: "конфискованное судно"
Крымская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий должностными лицами Керченского морского торгового порта, они обвиняются в причинении предприятию более 200 тысяч гривен ущерба, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
"В конце прошлого года (они) попались на незаконной перевозке дизтоплива, за что были подвергнуты административному взысканию. В результате нарушения таможенных правил, допущенного работниками порта, государственное предприятие лишилось судна стоимостью 217 тысяч гривен", - говорится в пресс-релизе.
Ведется следствие.
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