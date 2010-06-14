Работникам керченского порта шьют дело

Крымская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий должностными лицами Керченского морского торгового порта, они обвиняются в причинении предприятию более 200 тысяч гривен ущерба, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"В конце прошлого года (они) попались на незаконной перевозке дизтоплива, за что были подвергнуты административному взысканию. В результате нарушения таможенных правил, допущенного работниками порта, государственное предприятие лишилось судна стоимостью 217 тысяч гривен", - говорится в пресс-релизе.

Ведется следствие.