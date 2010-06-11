Убежавший с места аварии мотоциклист явился в ГАИ с повинной

Мотоциклист, который на пешеходном переходе в Крыму сбил насмерть тринадцатилетнюю жительницу Москвы и скрылся с места аварии, пришел в госавтоинспекцию Ялты с повинной, сообщила пресс-служба крымской ГАИ.

26-летний крымчанин дает показания следователю по факту ДТП.

Группа туристов в четверг переходила ялтинскую трассу по "зебре". Со стороны Алушты ехали два мотоциклиста. Один из них сбил 13-летнюю москвичку. Девочку отбросило под троллейбус, остановившийся за переходом на остановке. Водитель мотоцикла подошел к ребенку посмотреть, жив ли он. "Через 15 минут, когда подъехала "скорая" и констатировала смерть девочки, мотоциклист оставил шлем и мотоцикл "Ямаха» и скрылся", - сообщила ГАИ подробности инцидента.

Госавтоинспекция составила фоторобот мотоциклиста и объявила его в розыск.