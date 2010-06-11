Партия власти пополнилась штыками СДПУ(О)

Депутат парламента Крыма Ефим ФИКС, до недавнего времени возглавлявший республиканскую организацию СДПУ(О), вступил в Партию регионов, сообщила пресс-служба крымской организации ПР.

10 июня состоялось заседание совета парторганизации.

"Приняты ряд кадровых решений. В ряды Партии регионов вступили депутаты Верховного совета Крыма Ефим ФИКС и Александр СИБИЛЕВ, (которые) в прошлом руководили крымской организацией СДПУ(О)", - говорится в пресс-релизе.

"Это не конъюнктурное решение, а логическое развитие тех процессов, в которых мы участвовали с 2004 года, - сказал ФИКС, получив билет члена Партии регионов от председателя парторганизации, крымского премьера Василия ДЖАРТЫ. - Складывающаяся ситуация требует, чтобы разрозненные политические силы объединялись в сильную партию, которая сможет эффективно решать проблемы полуострова. И для тех, кто не хочет быть в стороне от этой работы - это закономерное решение. Я очень признателен Василию Георгиевичу за оказанное доверие, и хочу сказать, что в ближайшее время члены парторганизации СДПУ(О) последуют нашему примеру, и если будут признаны достойными, то перейдут в Партию регионов".