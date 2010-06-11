Две трети россиян не знают, что они празднуют 12 июня

Только 34% россиян знают, что 12 июня Российская Федерация отмечает праздник, который официально называется День России, об этом свидетельствуют данные опроса "Левады-центра".

Согласно исследованию, 43% опрошенных считают, что 12 июня отмечается день независимости России.

14 процентов респондентов затруднились ответить, 5 процентов заявили, что не считают 12 июня праздником, а еще 2 процента опрошенных рассказали, что в этот день празднуется годовщина первых выборов президента России.

Отмечаемый 12 июня праздник носит название Дня России с 2002 года. Он был введен в 1992 году в день принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР, однако, вопреки расхожему мнению, никогда не носил название День независимости. Первоначально в официальных документах он именовался как День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.

Декларация о суверенитете РСФСР была принята 12 июня 1990 года. Ровно через год в тот же день был избран первый президент России Борис Ельцин.

По данным исследования ВЦИОМ, которое проводилось накануне Дня России, 71% граждан РФ считают, что быть патриотом - значит любить Родину, 26% уверены, что патриотизм заключается в работе на благо страны и стремлении улучшить положение дел.

Корреспондент, Lenta.ru