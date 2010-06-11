Севастополь отличился: у всех дефляция, а у него - инфляция

Дефляция зафиксирована во всех областях Украины, а также в Киеве в мае против апреля, при этом в Севастополе – инфляция 1,3%, сообщает официальный сайт государственного комитета статистики.

По данным госкомстата, лидерами снижения потребительских цен по итогам мая стали Николаевская, Полтавская области – дефляция 0,9%, Винницкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Киевская, Ривненская и Черновицкая области – дефляция 0,8%.

С начала года (май 2010 года против декабря 2009 года) во всех областях Украины зафиксирована инфляция, при этом потребительские цены больше всего выросли в Севастополе – на 7,3%, АР Крым – 5,4%, Киеве – 4,7%, Одесской и Львовской областях – 4,4%. Меньше всего цены выросли в Черниговской – 2,1%, Волынской – 2,3%, Ривненской и Тернопольской областях – 2,4%.

Лидерами снижения цен на продукты питания и безалкогольные напитки в мае стали: Черниговская область – 2,5% (с начала года – рост 2,5%), Кировоградская область – 2,2% (рост 4,4%) и Николаевская область – 2% (рост 5,7%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в мае против апреля больше всего подорожали во Львовской области – 1,5% (с начала года – рост 6,7%), Запорожской и Волынской областях – 1,1% (рост 7,7% и 6,6% соответственно). В Одесской (рост 7%), Тернопольской (рост 6,4%) и Черновицкой областях (рост 5,5%) цены в мае остались без изменений, в Киеве снизились на 0,1% (с начала года – рост 5,8%).

Цены на одежду и обувь в мае больше всего выросли в Херсонской области – на 0,5% (с начала года – рост 1,7%), в Киеве (с начала года – рост 1,1%), Полтавской (рост 1,8%), Житомирской (рост 1,7%) и Харьковской (снижение 0,5%) областях – на 0,4%. Во Львовской, Николаевской и Черновицкой областях и Севастополе зафиксировано снижение цен в среднем на 0,3%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в мае к апрелю больше всего подорожали в Севастополе – на 14,5% (с начала года – рост 25,1%), Ривненской области (рост 3,8%) – 0,5%, Николаевской (рост 2,9%) и Черниговской (рост 0,2%) областях – на 0,4%. При этом в Житомирской (рост 0,7%), Днепропетровской (снижение 6,4%), Ивано-Франковской (рост 0,6%) областях в мае т.г. против апреля наблюдалось снижение цен в среднем на 1%.

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в мае т.г. к апрелю больше всего выросли в Черниговской и Одесской областях – на 0,7% (рост 0,1%) и 0,5% (рост 0,7%) соответственно, при этом в одиннадцати областях Украины и Севастополе цены снизились в среднем на 0,2%.

Лидерами роста цен на услуги здравоохранения в мае стали Луганская область – 1,5% (с начала года – рост 4,2%) и Киев – 1,4% (рост 4,8%). В пяти областях страны наблюдалось снижение цен в среднем на 2,9%, больше всего в Донецкой области – на 0,3% (с начала года – рост на 2%).

Цены в транспорте в мае против апреля больше всего выросли в Черновицкой – 6,2% (рост 12,1%), Черниговской – 1,4% (рост 4,9%) и Ривненской областях – 1,1% (рост 6,1%), в Волынской области и Севастополе зафиксировано снижение цен на 0,5% (рост 3,3% и 4% соответственно).

Цены на услуги связи в мае против апреля выросли, в основном, во Львовской – 0,2% (снижение 7,7%), Днепропетровской – 0,1% (снижение 8%) областях. В 17 областях и Киеве в мае т.г. против апреля зафиксировано снижение цен в среднем на 0,3%.

Цены в сфере отдыха и культуры в мае против апреля больше всего выросли в Киеве – 0,7% (с начала года – рост 0,7%). В то же время, в 20 областях Украины и Севастополе в мае т.г. против апреля зафиксировано снижения цен в данной сфере.

Стоимость образования в мае к апрелю увеличилась, в основном, в Севастополе – 2,5% (рост 3%), Киеве и Николаевской области – 0,5% (рост 0,7% и снижение 2,2% соответственно), в Волынской, Киевской и Херсонской областях – снизилась на 0,1% (рост 0,2%, снижение 0,1% и рост 1,5% соответственно).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в мае к апрелю больше всего выросла в Севастополе – на 3,4% (с начала года – рост 5,1%), Днепропетровской – на 1,8% (рост 3,6%) и Донецкой областях – 1,5% (рост 3,3%), меньше всего в Черкасской и Киевской областях – на 0,1% (рост 3,4% и 1,8% соответственно), в Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Сумской, Тернопольской и Черновицкой областях цены не изменились.