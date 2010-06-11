Автопробег, шествие и митинг ко Дню России
13:44, 11 июня 2010Крым
0 0
12 июня в Симферополе состоятся торжественные мероприятия, посвящённые Дню России и закрытию IV международного фестиваля "Великое русское слово".
В 9.40 на ул. Толстого (в районе парка им. Гагарина, возле крымской СЭС) соберутся участники автопробега под российским флагами. Они проедут по центральным улицам и возложат цветы к закладному камню памятника Екатерине II.
В 18.00 от Верховного совета Крыма стартует шествие.
В 18.30 на площади Ленина начнётся митинг.
После пройдет концертная программа "Крым собирает друзей!".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter