Автопробег, шествие и митинг ко Дню России

12 июня в Симферополе состоятся торжественные мероприятия, посвящённые Дню России и закрытию IV международного фестиваля "Великое русское слово".

В 9.40 на ул. Толстого (в районе парка им. Гагарина, возле крымской СЭС) соберутся участники автопробега под российским флагами. Они проедут по центральным улицам и возложат цветы к закладному камню памятника Екатерине II.

В 18.00 от Верховного совета Крыма стартует шествие.

В 18.30 на площади Ленина начнётся митинг.

После пройдет концертная программа "Крым собирает друзей!".