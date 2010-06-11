Детский автопробег в честь Дня России
13:40, 11 июня 2010Крым
0 0
12 июня - 10.40. Общественная организация «МОЛОДЫЕ мамочки» и движение «МОЛОДЫЕ за «Русское Единство» проведут детский автопробег, посвященный Дню России.
Мамы украсят российской символикой коляски, велосипеды, квадроциклы, мини-авто – и пройдут вместе с детьми по аллее к Вечному огню, там они возложат цветы.
После автопробега пройдет конкурс на лучшее поздравление с «Днем России» среди участников акции.
Место сбора: возле входа в Гагаринский парк со стороны ул. Павленко, перед мостом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter