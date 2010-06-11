Детский автопробег в честь Дня России

12 июня - 10.40. Общественная организация «МОЛОДЫЕ мамочки» и движение «МОЛОДЫЕ за «Русское Единство» проведут детский автопробег, посвященный Дню России.

Мамы украсят российской символикой коляски, велосипеды, квадроциклы, мини-авто – и пройдут вместе с детьми по аллее к Вечному огню, там они возложат цветы.

После автопробега пройдет конкурс на лучшее поздравление с «Днем России» среди участников акции.

Место сбора: возле входа в Гагаринский парк со стороны ул. Павленко, перед мостом.