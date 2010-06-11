В Крыму мотоциклист сбил девочку и покинул место аварии (фото)

Мотоциклист, личность которого устанавливается, сбил тринадцатилетнюю девочку из Москвы, переходившую по "зебре" дорогу на Южном берегу Крыма, и скрылся с места аварии – ребенок погиб.

Дорожно-транспортное происшествие произошло во второй половине дня 10 июня на трассе Симферополь – Ялта.

Группа туристов переходили дорогу по "зебре". Со стороны Алушты ехали два мотоциклиста. Один из них сбил девочку. Ее отбросило под троллейбус, остановившийся за переходом на остановке.

Мужчина подошел к ребенку посмотреть, жив ли он.

"Через 15 минут, когда подъехала "скорая" и констатировала смерть девочки, мотоциклист оставил "Ямаху" и скрылся", – сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

Мотоциклист объявлен в розыск.