В Крыму мотоциклист сбил девочку и покинул место аварии (фото)
ДТП на «зебре»
Мотоциклист, личность которого устанавливается, сбил тринадцатилетнюю девочку из Москвы, переходившую по "зебре" дорогу на Южном берегу Крыма, и скрылся с места аварии – ребенок погиб.
Дорожно-транспортное происшествие произошло во второй половине дня 10 июня на трассе Симферополь – Ялта.
Группа туристов переходили дорогу по "зебре". Со стороны Алушты ехали два мотоциклиста. Один из них сбил девочку. Ее отбросило под троллейбус, остановившийся за переходом на остановке.
Мужчина подошел к ребенку посмотреть, жив ли он.
"Через 15 минут, когда подъехала "скорая" и констатировала смерть девочки, мотоциклист оставил "Ямаху" и скрылся", – сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.
Мотоциклист объявлен в розыск.