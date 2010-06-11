В Крыму состоится встреча министров обороны Украины и России

В Крыму 22-24 июня состоится встреча министров обороны России и Украины Анатолия СЕРДЮКОВА и Михаила ЕЖЕЛЯ, сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь» со ссылкой информированный источник в штабе Военно-морских сил Украины.

По данным издания, в рамках встречи представители оборонных ведомств двух стран проведут переговоры по вопросам военно-технического сотрудничества.

Стороны также обсудят вопросы сотрудничества в оборонной сфере в связи с продлением срока пребывания в Украине российского Черноморского флота.

СЕРДЮКОВ и ЕЖЕЛЬ пересмотрят сроки и условия использования в интересах России тренажерного комплекса палубной авиации «НИТКА», который находится вблизи города Саки, и 31-го испытательного центра, расположенного на побережье Черного моря возле Феодосии, на территории которого россияне проводят ракетные пуски.

По имеющейся у «Нового Севастополя» информации, переговоры министров пройдут в поселке Партенит в закрытом режиме.

«24 июня оба министра обороны намерены посетить Севастополь, где примут участие в украинско-российских командно-штабных компьютерных учениях «Фарватер мира-2010», по легенде которых военные моряки Украины и России будут проводить операцию по поиску и спасению аварийной подводной лодки», - пишет издание.

«Будут ли обсуждаться в ходе визита в Севастополь министра обороны России Анатолия СЕРДЮКОВА проблемы с задолженностью по заработной плате на предприятиях Черноморского флота, источник не уточнил», - сообщает издание.