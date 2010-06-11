Крымские регионалы списали экс-спикера в утиль

Совет крымской организации Партии регионов прекратил полномочия председателей Ленинской и Советской районных организаций ПР - экс-спикера парламента автономии Анатолия ГРИЦЕНКО и бывшего министра Совета министров Крыма Анатолия РОГОЗЕНКО - из-за их работы за пределами полуострова, в Херсонской области, сообщила пресс-служба.

"Совет, согласно уставу Партии регионов, проголосовал за досрочное прекращение их полномочий", - говорится в пресс-релизе.

Новых руководителей члены ПР выберут на районных конференциях.

Совет парторганизации рекомендует на посты Валерия СТЕПАНОВА (руководителя фракции "регионалов" в Керченском горсовете) и Григория ГЛОБИНЦА (председателя Советской райгосадминистрации).

ГРИЦЕНКО работает председателем Херсонской облгосадминистрации, РОГОЗЕНКО его заместитель.