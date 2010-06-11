ГАИ Крыма вооружилась алкотестом

Первый в Крыму алкотест - прибор для определения степени алкогольного опьянения водителей на месте остановки автомобиля - появился у Госавтоинспекции региона, сообщила в пятницу пресс-служба крымской милиции.

Ранее в Украине использовались пять таких приборов. "Два в Киеве и по одному - в Винницкой, Житомирской и Черниговской областях", - говорится в пресс-релизе.

Прибор будет находиться у командира взвода республиканской роты ДПС, который "при необходимости прибудет на место освидетельствования водителя". Руководство крымской ГАИ планирует, что со временем такие алкотесты появятся у каждого инспектора.

Draeger Alkotest 6810 "обладает максимальным быстродействием, точностью, прост в использовании". Может работать как от батареек, так и от аккумулятора. Прибор весит 200 граммов. Производитель - Германия. В комплект входит тысяча разовых трубок-мундштуков.

Ноу-хау заключается в том, что сотрудники дорожно-патрульной службы теперь могут освидетельствовать водителя прямо на дороге, а не доставлять в наркодиспансер.

"Раньше инспекторы использовали индикаторные трубки "контроль трезвости". После вдувания воздуха в них происходила химическая реакция и, если водитель пьян, менялся цвет - с желтого на зеленый. Однако количество промилле можно было определить только после экспертизы в наркодиспансере. Такие тесты теперь отменены", - отмечает милиция.

Новый прибор устроен иначе.

"Мундштук-трубка вставляется в алкотест - прибор включается. Водитель дует в мундштук несколько секунд. Если превышена допустимая норма - больше 0,2 промилле - человек признается нетрезвым. Кроме того, прибор с помощью прилагаемого в комплекте принтера делает распечатку результатов теста. В ней указаны дата и время, данные о водителе и результаты анализа. Обязательно ставится подпись сотрудника ГАИ", - говорится в пресс-релизе.

Помимо этого, прибор способен "улавливать пары алкоголя" прямо в воздухе.

"Инспектор может разговаривать с водителем в автомобиле. Даже если нетрезвый автолюбитель еще не дунул в трубку, у сотрудника ГАИ уже будут основания применить прибор", - отмечает милиция.