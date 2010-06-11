Молодые крымские татары отметят день национального флага
На двух площадях Симферополя
День крымскотатарского национального флага отметит крымскотатарская молодежь 26 июня на двух центральных площадях Симферополя: Ленина и Советской, сообщают активисты инициативной группы "Меджал".
"В рамках праздничных мероприятий планируются выставка-ярмарка изделий крымскотатарского декоративно-прикладного искусства и продукции элял, конкурс детских рисунков "Бизим тараф", борьба куреш, выступление крымскотатарских вокальных исполнителей и танцевальных коллективов", - говорится в пресс-релизе.
Цель проведения акции - способствовать объединению крымских татар, формированию у них патриотических чувств и т.д.
День национального флага проводится при поддержке меджлиса и всемирного конгресса крымских татар, сообщает группа "Меджал".