В лесах Крыма высока вероятность пожаров

Государственный комитет лесного хозяйства из-за установления высокой температуры воздуха объявил до конца недели чрезвычайную - пятого класса - пожарную опасность практически по всей территории Украине, кроме Закарпатья, Волыни, Львовской и Ивано-Франковской областей.

"В центральных областях штормовое предупреждение объявлено местами. В восточных областях, в Крыму и Приазовье, а также в Днепропетровской области чрезвычайная пожарная опасность объявлена повсюду", - говорится в пресс-релизе.

Госкомлесхоз рекомендует Рескомлесу Крыма внести на рассмотрение Совета министров автономии предложения о запрете посещать лесные массивы жителями полуострова и туристами и въезжать на машинах на их территорию.

Комитет усилил наземное патрулирование лесных массивов и установил круглосуточные дежурства на предприятиях лесничества, пожарно-наблюдательных пунктах и башнях.

"На юге и юго-востоке страны также организовано авиационное наблюдение за лесами в течение светового дня. Противопожарные подразделения отрасли приведены в полную боевую готовность", - заявляет Госкомлесхоз.