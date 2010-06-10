Украина остается партнером НАТО

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ заверил министров стран - членов НАТО в намерении Украины продолжать конструктивное сотрудничество с Альянсом, передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе.

“Президент подчеркнул, что Украина остается последовательным и стабильным партнером НАТО”, - сказал ЕЖЕЛЬ в начале заседания Комитета Украина-НАТО.

Министр отметил, что Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении новый проект закона о принципах внутренней и внешней политики. По его словам, этот документ предусматривает, в частности, приоритетность отношений Киева с Вашингтоном, Брюсселем и Москвой, продолжение конструктивного сотрудничества с НАТО и другими международными и региональными организациями для обеспечения мира и стабильности в регионе.

ЕЖЕЛЬ сообщил, что министерство продолжает реформирование Вооруженных сил и заинтересованно в сотрудничестве с НАТО в этом вопросе, а также в вопросе усиления оперативной совместимости украинских ВСУ с вооруженными силами стран-партнеров.

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН заявил, что НАТО верно усилению сотрудничества с Украиной.

Он отметил, что в Альянсе с удовлетворением восприняли заявление украинского правительства о намерении поддерживать контакты с НАТО на нынешнем уровне для выполнения всех заключенных ранее соглашений о сотрудничестве. “Мы продолжим поддержку всех наших программ”, - сказал генсек НАТО.