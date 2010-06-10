ГАИ раздает туристам карты Крыма
А детям - раскраски
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Туристические буклеты «Дорогами Крыма» выпускаются четвертый год подряд.
«Кроме карты автодорог полуострова, там указаны аварийно-опасные участки, характеристика основных дорог, таблица расстояний между населенными пунктами, адреса и телефоны всех подразделений ГАИ полуострова, справочная информация о штрафах за нарушения правил дорожного движения», - говорится в сообщении.
В справочнике также размещена информация о достопримечательностях полуострова и местах организованного отдыха автотуристов.
Кроме того, в буклете указаны места концентрации дорожно-транспортных происшествий и угонов. «Большинство угонов в летний период происходит в местах массового скопления транспорта, недалеко от мест отдыха, пляжей, баров и кафе», - отмечает ГАИ.
Карты-справочники будут раздаваться на всех въездных стационарных постах и на Ангарском перевале.
Госавтоинспекция также раздает при въезде в Крым специальные раскраски с дорожными знаками маленьким автотуристам. «Дети, подбирая цвета, запоминают многие знаки и правила дорожного движения», - говорится в пресс-релизе.