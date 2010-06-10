Заборы не закроют море Севастополя

В Севастополе не будет закрытых территорий у моря, которые бы создавали жителям города и туристам проблемы для отдыха, заявил председатель севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ.

«Вопрос доступа к морю отдыхающих администрация берёт под особый контроль. Я сторонник строительства новых пляжей, новых набережных, но при одном условии - и это было сказано инвесторам - что всё должно быть общедоступно, и никаких закрытых территорий у моря не будет», - сказал губернатор в эфире региональной гостелерадиокомпании.

По словам САРАТОВА, по последним данным руководителей администраций районов, «отдельные вопросы доступа к морю есть только в Гагаринском районе города, но уже даны соответствующие указания, чтобы были срезаны шлагбаумы и снесены заборы, препятствующие такому доступу к морю и эти указания будут выполнены».

Глава администрации попросил севастопольцев «включиться в совместную работу, и по всем случаям, связанным с созданием - кем бы это ни было - препятствий к морю, обращаться в приёмные, как исполнительной, так и представительской власти города и районов».

26 января этого года севастопольский городской совет, который на тот момент возглавлял САРАТОВ, принял решение об организации мест отдыха населения на двенадцати коммунальных городских пляжах Севастополя.

15 декабря минувшего года горсовет установил границы прибрежной защитной полосы Черного моря вдоль побережья Севастополя. Предполагалось организовать ряд мероприятий для улучшения экологической ситуации в городе и обеспечения контроля за строительством объектов в пределах прибрежной защитной полосы.