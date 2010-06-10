Трое торговцев опием осуждены на шесть лет

Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией имущества троим продавцам опия в Крыму и Волынской области, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

Надзорное ведомство Ялты полностью доказало в суде вину подсудимых в совершении преступления, предусмотренного статьей «приобретение, хранение и сбыт наркотических средств, совершенные по предварительному сговору группой лиц».

«Согласившись с государственным обвинителем, местный суд назначил наркоторговцам наказание в виде шести лет заключения с конфискацией всего принадлежащего им имущества», - говорится в пресс-релизе.