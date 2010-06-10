Трое торговцев опием осуждены на шесть лет
16:45, 10 июня 2010Крым
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С конфискацией имущества
Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией имущества троим продавцам опия в Крыму и Волынской области, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.
Надзорное ведомство Ялты полностью доказало в суде вину подсудимых в совершении преступления, предусмотренного статьей «приобретение, хранение и сбыт наркотических средств, совершенные по предварительному сговору группой лиц».
«Согласившись с государственным обвинителем, местный суд назначил наркоторговцам наказание в виде шести лет заключения с конфискацией всего принадлежащего им имущества», - говорится в пресс-релизе.
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