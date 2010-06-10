Премьер Крыма занял 14-е место в рейтинге губернаторов Украины

Руководитель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ занял четырнадцатое место в рейтинге двадцати семи «губернаторов» Украины, который составил еженедельник «Комментарии:», уступив несколько позиций главе Севастопольской горгосадминистрации Валерию САРАТОВУ и существенно опередив председателя Херсонской облгосадминистрации, экс-спикера крымского парламента Анатолия ГРИЦЕНКО.

Анатолий ПРИСЯЖНЮК, руководитель Киевской облгосадминистрации, депутат Верховного совета Крыма, занял 23 место рейтинга.

Рейтинг губернаторов по версии еженедельника:

1. Александр ВИЛКУЛ (Днепропетровская обл.).

2. Василий БЕРТАШ (Ривненская обл.).

3. Сергей РЫЖУК (Житомирская обл.).

4. Сергей ЛАРИН (Кировоградская обл.).

5. Александр УДОВИЧЕНКО (Полтавская обл.).

6. Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ (Киев).

7. Михаил ВЫШИВАНЮК (Ивано-Франковская обл.).

8. Борис КЛИМЧУК (Волынская обл.).

9. Сергей ТУЛУБ (Черкасская обл.).

10. Борис ПЕТРОВ (Запорожская обл.).

11-12. Николай КРУГЛОВ (Николаевская обл.); Валерий САРАТОВ (Севастополь).

13. Александр ЛЕДИДА (Закарпатская обл.).

14. Василий ДЖАРТЫ (АР Крым).

15. Николай ДЖИГА (Винницкая обл.).

16. Михаил ДОБКИН (Харьковская обл.).

17. Анатолий БЛИЗНЮК (Донецкая обл.).

18. Василий ЯДУХА (Хмельницкая обл.).

19. Михаил ПАПИЕВ (Черновицкая обл.).

20-21. Ярослав СУХОЙ (Тернопольская обл.); Анатолий ГРИЦЕНКО (Херсонская обл.).

22. Василий ГОРБАЛЬ (Львовская обл.).

23. Анатолий ПРИСЯЖНЮК (Киевская обл.).

24. Эдуард МАТВИЙЧУК (Одесская обл.).

25. Валерий ГОЛЕНКО (Луганская обл.).

26. Владимир ХОМЕНКО (Черниговская обл.).

27. Юрий ЧМЫРЬ (Сумская обл.).

Лидером среди украинских регионов на сегодняшний день является Днепропетровская область, аутсайдером — Сумская.

Как пишет издание, рейтинг — это, скорее, реестр того наследства, которое досталось губернаторам, хотя в нем уже учтены последствия их первых шагов. Для характеристики успехов и провалов исполнительной власти регионов аналитики «Комментариев:» избрали 20 критериев, принадлежащих к различным аспектам развития экономики и благосостояния граждан (прирост промышленного и с/г производства, привлечение капитальных инвестиций, уменьшение долгов населения по оплаты ЖКУ, прирост количества работников, рождаемость и др.).