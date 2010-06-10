ОБСЕ передала Керчи и Севастополю металлодетекторы
12:25, 10 июня 2010Крым
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В городах много боеприсов времен войны
|© УНИАН
Металлодетекторы будут использоваться для очистки от взрывоопасных предметов времен войны территорий возле городов Белая Церковь, Керчь и Севастополь.
С помощью устройств, стоимость которых около четверти миллиона евро, можно искать взрывоопасные предметы и боеприпасы в грунте на глубине до шести метров и в воде на глубине до ста метров.
Эксперты европейского командования армии США, приглашенные ОБСЕ, в апреле провели тренинг для пиротехников МЧС по практическому применению оборудования.
В дальнейшем планируется передача украинским спасателям оборудования для уничтожения взрывоопасных предметов путем кумулятивного подрыва, а также оборудования персональной защиты взрывотехников.
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