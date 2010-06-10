ОБСЕ передала Керчи и Севастополю металлодетекторы

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Дания передали министерству по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины 12 современных металлодетекторов для обнаружения взрывоопасных предметов, передает УНИАН.

Металлодетекторы будут использоваться для очистки от взрывоопасных предметов времен войны территорий возле городов Белая Церковь, Керчь и Севастополь.

С помощью устройств, стоимость которых около четверти миллиона евро, можно искать взрывоопасные предметы и боеприпасы в грунте на глубине до шести метров и в воде на глубине до ста метров.

Эксперты европейского командования армии США, приглашенные ОБСЕ, в апреле провели тренинг для пиротехников МЧС по практическому применению оборудования.

В дальнейшем планируется передача украинским спасателям оборудования для уничтожения взрывоопасных предметов путем кумулятивного подрыва, а также оборудования персональной защиты взрывотехников.