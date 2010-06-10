Янукович поменял руководителя Кировской администрации Крыма
12:13, 10 июня 2010Крым
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Вместо Кадыра Олег
|© УНИАН
ЯНУКОВИЧ уволил ОСМАНОВА из-за окончания срока президентских полномочий Виктора ЮЩЕНКО.
"Освободить ОСМАНОВА Кадыра Мустафаевича от должности главы Кировской районной государственной администрации Автономной республики Крым в связи с окончанием срока полномочий президента Украины", - сказано в документе, который размещен на официальном портале президента.
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