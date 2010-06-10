Дореволюционный снаряд нашли под кучей металлолома в Севастополе

Сотрудники милиции и службы безопасности Украины обнаружили корабельный снаряд, 1907 года выпуска, в нелегальном пункте приема металлолома в Севастополе, сообщила пресс-служба севастопольского управления МВД.

Правоохранители изъяли в пункте более двух тонн цветного и черного металла, а также боеприпасы.

В числе находок - снаряд с тринадцатью килограммами тротила. "Мощности взрыва хватило бы на то, чтобы пострадал центр города", - говорится в пресс-релизе.

27-летний владелец пункта приема металлолома тщательно скрывал свой бизнес. Дом был огражден высоким забором с колючей проволокой, по периметру - установлены камеры видеонаблюдения.

"В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили факт причастности владельца пункта к совершению краж металлических изделий на сумму свыше 200 тысяч гривен из территории завода "Персей". Его подельником был охранник завода", - сообщает милиция.

Возбуждено уголовное дело по статьям "незаконный оборот взрывчатых веществ", "кража" и "нарушение порядка осуществления операций с металлоломом".