Работники ВУЗа выплатили себе $34 тысячи завышенных надбавок

Правоохранители разоблачили должностных лиц одного из университетов Севастополя, которые выплатили работникам кафедры завышенные надбавки, чем нанесли государству более 270 тысяч гривен убытков, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел.

Это является нарушением постановления Кабинета министров “Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы”.

Должностные лица начислили и выплатили надбавки в 2008 - 2009 годах.

Прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "злоупотребление властью или служебным положением".