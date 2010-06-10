«Русский блок» собирается на шествие с громадным триколором
11:20, 10 июня 2010Крым
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12 июня - День России
|© УНИАН
Планируется, что в 11.00 начнется движение от памятника «Мужеству, стойкости и верности комсомольской» через площадь и проспект Нахимова до Комсомольского парка.
«Во главе колонны молодежь должна нести 30-метровый Российский флаг в сопровождении конных казаков, пророссийских общественных и партийных организаций и всех желающих присоединиться к шествию», - говорится в сообщении.
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