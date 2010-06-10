«Русский блок» собирается на шествие с громадным триколором

Партия «Русский блок» уведомила Ленинскую районную государственную администрацию о намерении провести 12 июня шествие по центру Севастополя в честь Дня России, сообщила пресс-служба севастопольской городской организации политсилы.

Планируется, что в 11.00 начнется движение от памятника «Мужеству, стойкости и верности комсомольской» через площадь и проспект Нахимова до Комсомольского парка.

«Во главе колонны молодежь должна нести 30-метровый Российский флаг в сопровождении конных казаков, пророссийских общественных и партийных организаций и всех желающих присоединиться к шествию», - говорится в сообщении.