«Артек» получит 15 миллионов на развитие
На строительство общежитий, ремонт спортплощадок, покупку медоборудования... Правительство утвердило план мероприятий...
Кабинет министров Украины выделил 15 миллионов гривен на развитие международного детского центра "Артек" (Большая Ялта, Крым), сообщила пресс-служба правительства.
Кабмин утвердил план дополнительных мероприятий, направленных на развитие "Артека" и празднование 85-й годовщины его создания. "Правительство приняло распоряжение на заседании 9 июня. Для осуществления мероприятий Кабинет министров выделил 15 миллионов гривен", - говорится в пресс-релизе.
Так, предусматриваются ремонт спортивных площадок и строительство общежитий для персонала на 200 койко-мест, поэтапное оснащение "Артека" современным медицинским оборудованием и разработка проекта реконструкции медико-диагностического комплекса.
Кроме того, должна быть разработана и утверждена проектно-сметная документация для строительства в детском центре крытого концертно-спортивного комплекса.
Разработанный Кабмином план также предполагает мероприятия по организации торжеств к 85-летию "Артека", которое отмечается в этом году.