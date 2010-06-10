В канале в Крыму утонул ребенок

Мальчик приехал на отдых к бабушке

Семилетний мальчик утонул во время купания в Северо-Крымском канале, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. Несчастный случай произошел 9 июня. Ребенок приехал к бабушке на отдых. Мальчик, купаясь в канале вместе с другом, начал тонуть и исчез из виду. Спасатели нашли тело на глубине трех метров. «На месте происшествия установлены знаки и надписи «купаться запрещено», - заявили бойцы МЧС. Напомним, в конце прошлой недели в канале утонул шестнадцатилетний мальчик-подросток.

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