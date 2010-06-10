В канале в Крыму утонул ребенок

10:24, 10 июня 2010
Крым
0 0

Мальчик приехал на отдых к бабушке

Семилетний мальчик утонул во время купания в Северо-Крымском канале, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Несчастный случай произошел 9 июня.

Ребенок приехал к бабушке на отдых.

Мальчик, купаясь в канале вместе с другом, начал тонуть и исчез из виду.

Спасатели нашли тело на глубине трех метров.

«На месте происшествия установлены знаки и надписи «купаться запрещено», - заявили бойцы МЧС.

Напомним, в конце прошлой недели в канале утонул шестнадцатилетний мальчик-подросток.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter