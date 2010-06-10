В канале в Крыму утонул ребенок
10:24, 10 июня 2010Крым
0 0
Мальчик приехал на отдых к бабушке
Семилетний мальчик утонул во время купания в Северо-Крымском канале, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Несчастный случай произошел 9 июня.
Ребенок приехал к бабушке на отдых.
Мальчик, купаясь в канале вместе с другом, начал тонуть и исчез из виду.
Спасатели нашли тело на глубине трех метров.
«На месте происшествия установлены знаки и надписи «купаться запрещено», - заявили бойцы МЧС.
Напомним, в конце прошлой недели в канале утонул шестнадцатилетний мальчик-подросток.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter