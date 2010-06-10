«Артеку» подкинули 15 миллионов
Деньги на развитие и к юбилею
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Кабмин утвердил план дополнительных мероприятий, направленных на развитие "Артека" и празднование 85-й годовщины его создания. "Правительство приняло распоряжение на заседании 9 июня. Для осуществления мероприятий Кабинет министров выделил 15 миллионов гривен", - говорится в пресс-релизе.
Так, предусматриваются ремонт спортивных площадок и строительство общежитий для персонала на 200 койко-мест, поэтапное оснащение "Артека" современным медицинским оборудованием и разработка проекта реконструкции медико-диагностического комплекса.
Кроме того, должна быть разработана и утверждена проектно-сметная документация для строительства в детском центре крытого концертно-спортивного комплекса.
Разработанный Кабмином план также предполагает мероприятия по организации торжеств к 85-летию "Артека", которое отмечается в этом году.