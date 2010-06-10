Севастополь в субботу закроет центр для машин

Движение транспорта в центре Севастополя в субботу, 12 июня, будет ограничено в связи с проведением марш-парада участников фестиваля военных оркестров, приуроченного к празднованию 227-й годовщины со дня основания города, сообщила пресс-служба севастопольской государственной администрации.

Фестиваль SEVASTOPOL MILITARY TATTOO проводится 12-14 июня. В нем примут участие оркестры Украины, России, Германии и Турции.

"С 6 до 20 часов будет закрыто движение легковых автомашин, с 17.30 до 20 - движение троллейбусов, автобусов, маршрутных такси по центральному городскому кольцу (улица Ленина и проспект Нахимова) от площади Суворова до площади Лазарева", - говорится в пресс-релизе.

13 июня с 6-ти до 24-х часов планируется запретить стоянку транспорта на площади Нахимова.