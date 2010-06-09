Меньше 1/3 украинцев довольны жизнью (социсследование)

Только 26,9% украинцев довольны своей жизнью, свидетельствуют результаты социсследования “Индексы социального самочувствия и ожиданий населения Украины после 100 дней президентства ЯНУКОВИЧА”, озвученные на пресс-конференции в УНИАН председателем фонда “Высшая школа профессиональной политики” Олегом ВОСТРИХ и директором Института социальных технологий Александром ТИХОНОВЫМ.

Вполне удовлетворены своей жизнью 6,5% опрошенных, преимущественно удовлетворены - 20,4%, частично удовлетворены - 41,4%, преимущественно неудовлетворены - 21%, вполне неудовлетворены - 9,5%.

Больше всего удовлетворены своей жизнью жители западного региона Украины, потом идут южный, северный, восточный и центральный регион.

Кроме того, исследование показало, что чем выше уровень образования человека, тем выше уровень удовлетворенности.

Большинство респондентов (28,5%) чаще всего на протяжении последнего месяца испытывали надежду, 18,5% - спокойствие, 18,2% - тревоги, 16,1% - радости, 16% - разочарование, 8,6% - апатии, 6,1% - уверенности, 5% - чувствовали злобу, гнев. Надежда в наибольшей степени присуща жителям восточного (37,1% ответов), северного (31,4%) и южного регионов (31,1%).

Свое материальное положение оценили как очень хорошое - 1,6% опрошенных, как хорошо - 11,2%, как среднее - 54,9%, как плохое - 25,1%, как очень плохое - 5,8%.

От 28% жителей в западном регионе до 44% в центральном и западном считают, что их материальное положение за год улучшится. 8,1% опрошенных убеждены, что через год они будут жить значительно лучше, чем сегодня, 29,6% - немного лучше, 32,5% - так же, как и сегодня, некоторого ухудшения своего материального положения ожидают 8,3% опрошенных и значительного ухудшения - 2%.

Больше всего положительных ожиданий у жителей восточного и центрального регионов, где свыше 40% респондентов считают, что через год они будут жить лучше, а наименьших - у жителей западного (менее 30%).

Оценки нынешнего экономического положения страны во всех регионах одинаково негативные. Как очень хорошее его оценили только 0,3% респондентов, как хорошее - 3,5%, как среднее - 23,4%, как плохое - 49,1%, как очень плохое - 16,1%. В то же время 39,5% опрошенных считают, что через год экономическое положение Украины изменится к лучшему и только 11,6% считают, что оно ухудшится.

Кроме того, 40% опрошенных оценивают политическое положение страны как среднее, 31,6% - плохое, 10,1% - очень плохое, 8,8% - как хорошее, 2,1% - как очень хорошее.

Исследование проводилось с 23 по 31 мая. Опрошены 1600 респондентов. Ошибка репрезентативности составляет 2,8%.