Численность ЧФ РФ сократится
При этом Россия пришлет новую технику
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"Касаясь Черноморского флота РФ, министр обороны сказал, что его численный состав уже определен - он меньше, чем те 24 тысячи (человек), которые были раньше. Что касается новых образцов военно-морской техники и вооружения для ЧФ, то мы, конечно, в этом заинтересованы", - привел Озеров слова главы военного ведомства.
При этом министр обороны констатировал, что во времена прежнего украинского руководства российские военные иногда не могли даже вывезти на ремонт из базы нуждающуюся в нем технику.
"Министр сказал, что уже в ближайшее время состоятся переговоры с главой военного ведомства Украины, где эти вопросы обновления (вооружения и техники для ЧФ РФ) будут включены в повестку дня", - отметил сенатор.