Численность ЧФ РФ сократится

Численность Черноморского флота России в ходе реформирования вооруженных сил будет сокращена, при этом военное ведомство направит в Севастополь новые вооружения и военную технику, сообщил журналистам в среду глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Озеров по окончании прошедшего в закрытом режиме "правительственного часа" с участием министра обороны РФ Анатолия Сердюкова.

"Касаясь Черноморского флота РФ, министр обороны сказал, что его численный состав уже определен - он меньше, чем те 24 тысячи (человек), которые были раньше. Что касается новых образцов военно-морской техники и вооружения для ЧФ, то мы, конечно, в этом заинтересованы", - привел Озеров слова главы военного ведомства.

При этом министр обороны констатировал, что во времена прежнего украинского руководства российские военные иногда не могли даже вывезти на ремонт из базы нуждающуюся в нем технику.

"Министр сказал, что уже в ближайшее время состоятся переговоры с главой военного ведомства Украины, где эти вопросы обновления (вооружения и техники для ЧФ РФ) будут включены в повестку дня", - отметил сенатор.

РИА Новости