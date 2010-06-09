150 патрульных нарядов будут охранять покой Севастополя летом

150 нарядов патрульно-постовой службы (ППС) будут обеспечивать охрану общественного порядка в Севастополе в курортный сезон, сообщил первый заместитель начальника севастопольской милиции Анатолий КАМАКИН.

«С сегодняшнего дня мы начинаем выставлять на 80 нарядов ППС больше. Мы увеличиваем плотность нарядов для того, чтобы предупреждать совершение преступлений и правонарушений», - сказал КАМАКИН на брифинге.

По его информации, массовый наплыв туристов в Севастополь ожидается после 10 июля.