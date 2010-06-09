Таможня хочет заниматься розыском

Председатель государственной таможенной службы Украины Игорь КАЛЕТНИК рассчитывает, что Верховная Рада в ближайшее время предоставит таможне право на проведение оперативно-розыскной деятельности (ОРД).

КАЛЕТНИК заявил, что Украина, пожалуй, - единственная из стран Содружества независимых государств, где у таможни нет такого права.

«Это существенно усложняет большой пласт вопросов. Та информация, которой владеют наши коллеги в рамках оперативно-розыскной деятельности, не может быть предоставлена таможенной службе Украины, поскольку она не является субъектом получения такой информации», - сказал КАЛЕТНИК на пресс-конференции в Ялте после заседания руководителей таможенных служб стран-участниц СНГ.

Он отметил, что неоднократные попытки дать таможне возможность заниматься ОРД заканчивались неудачей.

«Я надеюсь, будет в ближайшее время очередная попытка (предоставить такое право)», - сказал руководитель гостаможслужбы.

КАЛЕТНИК заявил, что речь не идет о передаче функций одной правоохранительной службы другой - имеется в виду узкая категория дел по двум статьям: «контрабанда» и «контрабанда наркотиков».