Украина не может вступить в Таможенный союз с Россией из-за ВТО

Украина не может вступить в Таможенный союз, создаваемый Россией, Казахстаном и Беларусью, пока его условия не будут соответствовать принципам Всемирной торговой организации, членом которой является страна, заявил председатель украинской таможенной службы Игорь КАЛЕТНИК, передает УНИАН.

«Украина сегодня находится в ВТО, поэтому невозможно (вхождение в Таможенный союз) до тех пор, пока мы не приравняем обязанности, которые взяла Украина в связи со вступлением (в ВТО), к тем ставкам и соответствующим тарифам, которые существуют у наших коллег», - сказал КАЛЕТНИК на пресс-конференции в Ялте после заседания совета руководителей таможенных служб стран-участниц Содружества независимых государств.

Со своей стороны руководитель Федеральной таможенной службы России Андрей БЕЛЬЯНИНОВ заявил, что никто не принуждает Украину вступать в Таможенный союз.

«Таможенный союз - это абсолютно добровольная организация, и никакого насилия или диктата здесь нет и быть не может», - подчеркнул глава российской таможни.

«Состоялись политические решения, и в рамках этих политических решений (мы - РФ, Казахстан и Беларусь) движемся к тому, чтобы с 1 июля Таможенный союз начал свою жизнь», - сказал БЕЛЬЯНИНОВ.

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ 18 мая в Киеве заявил, что Россия готова рассматривать возможность сотрудничества с Украиной в рамках Единого экономического пространства и Таможенного союза.

Премьер-министр России Владимир ПУТИН 28 мая по итогам заседания высшего органа Таможенного союза сообщил, что РФ и Казахстан запускают Таможенный союз с 1 июля, Беларусь может присоединиться позже.

Разногласия между РФ и Беларусью касаются ввозных таможенных пошлин на нефтепродукты.