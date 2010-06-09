Московский школьник утонул в Крыму

Восьмилетний школьник из столицы России утонул в Черном море в западном Крыму, еще один ребенок, семилетний москвич, после купания доставлен в реанимацию, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Инцидент произошел 8 июня на диком пляже поселка Заозерное близ Евпатории.

Семнадцать детей из Москвы в возрасте от шести до девяти лет, которые отдыхали в санатории, под руководством тренера и матери одного из ребят отправились на прогулку к морю.

"Тренер с самыми маленькими детьми остался на берегу, а мама одного из малышей и человек десять детей зашли в море. Отдыхающая неподалеку женщина увидела, что двум детям нужна помощь, и начала кричать. Москвичка и тренер вынесли детей из моря в бессознательном состоянии", - говорится в пресс-релизе.

Крики о помощи услышал врач. Он оказал первую медпомощь одному из пострадавших и пытался спасти второго ребенка, хотя "все симптомы говорили о том, что он мертв".

На берегу моря установлены таблички "купание запрещено".

Проводится расследование.