Янукович наводит мосты с Россией

Реализация проекта строительства транспортного перехода "Керчь-Кавказ" может быть завершена до начала Олимпийских игр в Сочи 2014 года, заявил президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на встрече с российским премьером Владимиром ПУТИНЫМ в Стамбуле, передает УНИАН.

"Этот транспортный коридор позволит решить вопросы транспортной инфраструктуры и для Украины, и для России. Это дорога из Европы в Сочи на зимние Олимпийские игры, и не только на них, а в целом - это доступ в кавказский регион. Мы считаем, что это реальный проект, который мы можем с вами осуществить до 2014 года, до открытия Олимпийских игр", - сказал ЯНУКОВИЧ.

Он предложил главе правительства РФ конкретизировать решение строить переход.

ПУТИН отметил, что мост - это хороший проект. "Мне кажется, что вы правы абсолютно: это проект перспективный, важный и нужный", - сказал премьер РФ.

Вместе с тем, ПУТИН заявил, что нужно провести "техническую экспертизу". "Попытки изучения этого вопроса предпринимались еще в советские годы. Были некоторые технологические проблемы, которые подлежат более глубокому рассмотрению", - сказал глава российского правительства.

Мост через Керченский пролив мог бы сократить транспортный путь из Херсона в Новороссийск на 450 километров.