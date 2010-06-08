Украина предлагает России вместе добывать нефть и газ и готова обменяться некоторыми активами, заявил президент Виктор ЯНУКОВИЧ.

"Мы готовы были бы обменяться какими-то активами с Россией, чтобы сделать совместную кооперацию, чтобы мы вошли в добычу нефтепродуктов, газа в России. Украина тоже имеет такие возможности: допустим, мы бы вас видели партнером по добыче газа, нефти на шельфе Черного моря", - сказал ЯНУКОВИЧ на встрече с главой правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ в Стамбуле.

Он поблагодарил ПУТИНА за снижение цены на газ для Украины -государству удалось стабилизировать экономическую ситуацию и не дотировать из бюджета компанию "Нефтегаз Украины".

"Мы бы хотели, чтобы вы нас видели в качестве партнеров, а мы вас готовы видеть (партнерами) не только в вопросах транспортировки и потребления газа, но и по совместной добыче", - сказал ЯНУКОВИЧ.