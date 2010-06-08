Ныряльщики наткнулись на торпеду

Бойцы МЧС уничтожили фрагмент торпеды времен Второй мировой войны, которую ныряльщики нашли в Черном море в западном Крыму в пятидесяти метрах от берега, сообщила во вторник пресс-служба крымского управления МЧС.

Молодые люди наткнулись на взрывоопасный предмет в понедельник, 7 июня, ныряя за мидиями и рапанами, и вызвали спасателей.

Водолазы-пиротехники установили, что на глубине двух метров лежит фрагмент торпеды (носовая часть), которая содержит около ста килограммов взрывчатого вещества.

Сотрудники милиции оцепили прибрежную зону, в районе которой проводилось обезвреживание.