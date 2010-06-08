Севастополец убился из-за долгов

Тридцатисемилетний житель Севастополя покончил жизнь самоубийством из-за кредиторской задолженности, сообщила во вторник пресс-служба севастопольской милиции.

В конце мая в милицию поступило сообщение, что на мысе Фиолент обнаружен упавший с обрыва легковой автомобиль, возле машины лежало тело. Следственно-оперативная группа осмотрела автомобиль и погибшего. Неподалеку обнаружены выпавшие из машины вещи и документы.

Судмедэксперты установили, что мужчина скончался "от тупой закрытой травмы грудной клетки и многочисленных переломов ребер".

Сотрудники МЧС с помощью спецтехники подняли автомобиль из 205-метровой пропасти.

Правоохранители установили личность севастопольца и круг его общения.

"Выяснилось, что мужчина взял несколько кредитов на большую сумму, в том числе под залог своей квартиры. В последние дни он был очень возбужден, неоднократно сообщал родственникам о тяжелых финансовых проблемах. Также у него были сложные семейные отношения. У сожительницы обнаружена предсмертная записка, по характеру которой можно судить, что мужчина прощается с жизнью", - говорится в пресс-релизе.