Севастополь предпочитает московские деньги

Севастополь должен, в первую очередь, привлекать инвестиции из Москвы, заявил председатель севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ.

САРАТОВ сообщил, что руководители Севастополя и Москвы в июне намерены подписать договоры о сотрудничестве между мэрией российской столицы и севастопольской администрацией, а также между московской думой и севастопольским горсоветом.

«Мы определились по той программе, которую надо подписать между Севастополем и Москвой. Некоторые пункты будут более конкретные, некоторые менее конкретные. Так, по сотрудничеству в области культуры и спорта будут разработаны отдельные программы, с учетом уже бюджета 2011 года», - сказал глава администрации.

САРАТОВ считает, что Севастополю и Москве необходимо выйти на новый уровень отношений, которые были бы взаимовыгодными.

«Нам нужно развивать возможности Севастополя для привлечения инвестиционных денег, в том числе и в первую очередь из Москвы», - считает он.

По словам САРАТОВА, идею такого сотрудничества поддержали мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ и председатель московской думы Владимир ПЛАТОНОВ.