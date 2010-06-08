Фото: боевик снимают в штольне
Играют актеры из США и Англии
Съемки фильма под рабочим названием "Солдаты удачи" проходят в Балаклаве. Это проект в жанре драмы с элементами боевика.
Снимает кинокартину режиссер Максим Коростышевский ("Дура", "Игра в модерн").
В работе над проектом задействованы известные актеры Кристиан Слейтер ("Интервью с вампиром", "Настоящая любовь", "Охотники за разумом"), Шон Бин (звезда фильмов "Властелин колец", "Две крепости", "Троя"), Колм Мини ("Далеко - далеко", "Законопослушный гражданин", "Крепкий орешек-2", "Последний из Могикан").
Съемки в штольнях бывшего завода по ремонту подлодок
Режиссер картины Максим Коростышевский
Фото Алексея Сувирова, УНИАН.
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