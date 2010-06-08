Янукович собирает губернаторов в Крыму

Заседание Совета регионов под председательством президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА намечено в Крыму на 25 июня, сообщил постоянный представитель главы государства в автономии Сергей КУНИЦЫН.

«Совет регионов 25 июня планируется провести в Крыму. Приедет президент», - сказал КУНИЦЫН на пресс-конференции в Симферополе.

Он напомнил, что первое - организационное - заседание совета прошло в Киеве, затем губернаторы и мэры ряда городов собрались во Львове.

«Предполагается в сентябре Киев, потом Донбасс, и так - по всей стране», - сказал КУНИЦЫН.

Совет регионов создан в апреле по указу ЯНУКОВИЧА и является консультативно-совещательным органом при президенте.

Главная цель совета - наладить сотрудничество госвласти и органов местного самоуправления для реализации государственной региональной политики.