Киевлянин от скуки «заминировал» спорткомплекс в Симферополе
13:15, 08 июня 2010Крым
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Туриста-"террориста" повязали
Сотрудники милиции Симферополя задержали киевлянина, подозреваемого в ложном сообщении о минировании спортивного комплекса в административном центре Крыма.
«57-летний житель Киева пояснил, что его звонок в милицию был вызван внезапно возникшей тоской на почве употребления спиртных напитков», - говорится в пресс-релизе крымской милиции.
Информация о заложенном на территории спорткомплекса «Таврия» взрывном устройстве поступила по линии «102» 7 июня в 23.40.
Сотрудники взрывотехнической и кинологической служб осмотрели территорию спортивного комплекса и взрывчатку не нашли.
В результате оперативных мероприятий правоохранители установили местонахождение «телефонного террориста». Ведется следствие.
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