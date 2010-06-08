Киевлянин от скуки «заминировал» спорткомплекс в Симферополе

Сотрудники милиции Симферополя задержали киевлянина, подозреваемого в ложном сообщении о минировании спортивного комплекса в административном центре Крыма.

«57-летний житель Киева пояснил, что его звонок в милицию был вызван внезапно возникшей тоской на почве употребления спиртных напитков», - говорится в пресс-релизе крымской милиции.

Информация о заложенном на территории спорткомплекса «Таврия» взрывном устройстве поступила по линии «102» 7 июня в 23.40.

Сотрудники взрывотехнической и кинологической служб осмотрели территорию спортивного комплекса и взрывчатку не нашли.

В результате оперативных мероприятий правоохранители установили местонахождение «телефонного террориста». Ведется следствие.